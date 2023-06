Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I consiglieri comunali a Bologna di Fdi (Stefano Cavedagna, Fabio Brinati, Felice Caracciolo, Francesco Sassone e Manuela Zuntini) insorgono contro il Funerl party per Berlusconi. 'Ricordiamo che dal collettivo Labas viene parte della lista Coalizione civica, la sinistra estrema che sostiene Lepore, i cui membri lunedì in Consiglio comunale si sono rifiutati di partecipare al minuto di silenzio per il Presidente Berlusconi. A questo punto chiediamo che il sindaco Lepore revochi immediatamente a Labas gli spazi di vicolo Bolognetti, che sono comunali e concessi a titolo gratuito e proibisca lo svolgimento di questo oltraggioso evento' - affermano gli esponenti di Fdi.'Negli spazi affidati dal Comune di Bologna festeggiano la morte di Berlusconi. A me fanno ribrezzo. E mi fa più ribrezzo chi continua a coccolarli' - aggiunge il viceministro di FdI, Galeazzo Bignami.