'Bonaccini? 800mila chilometri in 5 anni, balla chilometrica'

Botta e risposta social tra Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni sui chilometri che il presidente uscente Pd si vanta di avere percorso in un video: 800mila in 5 anni. '800.000 cilometri fatti in 5 anni in Emilia-Romagna sono 160.000 all’anno, ossia 438 al giorno. Il mio avversario del Pd - sostiene la Borgonzoni - ha deciso di inaugurare un nuovo genere comico: la balla chilometrica'.



Nemmeno 24 ore dopo, ecco arrivare la replica di Bonaccini. 'Cara Lucia, quando dico che ho percorso 800mila km in 5 anni al servizio dell’Emilia-Romagna, è perché so di cosa parlo, fidati di me. Oltre ad aver battuto avanti e indietro ogni giorno, da Rimini a Piacenza (in ognuna delle due province più lontane da Bologna sono stato più di cento volte), una regione che ha una superficie di quasi 22.500 chilometri quadrati, ho anche avuto l'onore di rappresentare le altre Regioni nei confronti col governo, recandomi quindi a Roma settimanalmente. Così come spesso vado a Roma per rappresentare gli interessi della nostra Regione, fare accordi coi ministeri, condividere progetti, ottenere finanziamenti: in Emilia-Romagna non arrivano più risorse per diritto divino, ma perché c'è qualcuno che ci lavora tutti i giorni, dimostrando di saper programmare, investire e spendere bene. Sotto la mia presidenza, inoltre, l'Emilia-Romagna ha anche assunto la presidenza del Cemr, il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa. Ma a Bruxelles, in diversi paesi europei e nel mondo (diverse volte a New York, in California nella Silicon Valley, in Argentina a Buenos Aires, in Cina a Guanghzou Shangai e Pechino, in Sudafrica a Johannesburg, a Mosca e in Kazakhstan) sono andato ancor più spesso per promuovere gli interessi del nostro territorio, per siglare accordi commerciali, turistici o di collaborazione istituzionale con le regioni e i paesi più importanti, avendo investito molto sull'attrattività di investimenti, sull'internazionalizzazione della nostre imprese, sul turismo: non è un caso, credimi, se siamo diventati la prima regione per export procapite, o se in 5 anni le presenze turistiche sono cresciute da 45 a 60 milioni'.







Eppure nel video (sopra) appare evidente come Bonaccini (ripreso al volante di un'auto) si riferisca a chilometri su strada. Almeno così si lascia intendere ('Per governare bene l'Emilia Romagna hai bisogno di conoscerla, io in questi 5 anni ho fatto più di 800mila chilometri, ho girato ognuno dei suoi 328 Comuni. Insomma se vuoi provare a governare bene il territorio devi conoscerlo, conoscerne i problemi e amare la tua gente').



'Gli 800.000 chilometri in 5 anni? Ma erano in volo, sciocchini e rozzi ignorantelli che non siete altro - replica divertita la Borgonzoni pubblicando la grafica sopra -. Certo che la 'Bonaccini Airlines' una capatina in Oceania poteva farla, era l'unico continente mancante. Dal 27 gennaio basta gite intercontinentali, il Pd lo mandiamo a casa, a piedi'.



