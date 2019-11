Bonaccini al M5S: 'Non condannatevi alla marginalità'

Bonaccini

L'M5s in Emilia-Romagna rischia di 'rimanere schiacciato tra le coalizioni di centrosinistra e centrodestra' alle prossime elezioni in Emilia-Romagna e condannarsi così a 'essere marginale'. Il monito ai 5 stelle arriva dal governatore, ospite ieri sera della trasmissione 'Quarta Repubblica' su Rete4, che tende ancora una volta la mano ai pentastellati in vista delle regionali del 26 gennaio prossimo. 'L'M5s deve fare una riflessione', è l'invito di Bonaccini. Perchè al netto delle dichiarazioni di Di Maio, sottolinea il governatore, 'io vedo ogni giorno elettori dei 5 stelle dire che è meglio un voto utile sul territorio'. E ragiona: 'Oggi l'M5s non governa nessuna Regione in questo Paese. Così si fa fatica a creare una classe dirigente per un partito nazionale, come sono loro, e si fa fatica anche a entrare nel merito delle politiche che si vogliono condividere'. Per questo, avverte Bonaccini, 'in Emilia-Romagna, dove è nato, l'M5s ora rischia di essere marginale. Il voto delle regionali non ha il doppio turno e la notte delle elezioni si decide il presidente sulla base di chi ha un voto in più e uno in meno. L'M5s, schiacciato in questa competizione tra le due coalizioni di centrodestra e centrosinistra, rischia veramente di essere marginale. Io credo che possiamo discutere'. Il governatore insiste dunque sull'alleanza coi 5 stelle. E intanto prepara il terreno, ad esempio spingendo l'intesa sul tema del 'plastic free'. 'Nei prossimi giorni faremo un provvedimento come Regione- annuncia Bonaccini- e l'M5s probabilmente lo condividera' con noi. Se questo avverrà, è una cosa importante a livello nazionale'.Parallelamente il Movimento chiede l'appoggio del presidente dell'Emilia-Romagna alla legge sulla plastica., è l'invito spedito dall'ex sottosegretario, che rispunta dopo l'addio a Roma all'indomani della crisi di Governoi.'Si concentri Bonaccini sulle sue competenze e prenda in considerazione il progetto di legge dei consiglieri M5s depositato proprio ieri per chiedere alla Regione il taglio dell'Irap per i negozi che vendono prodotti sfusi o alla spina e un aiuto per la riconversione e rendere meno traumatico per le aziende il passaggio al plastic free' - afferma Dell'Orco. Un appello che rivolge anche Maria Edera Spadoni, vicepresidente della Camera. 'Proponiamo il taglio dell'Irap per i negozi che vendono prodotti sfusi o alla spina ed incentivi per quelle realta' che metteranno al bando prodotti di plastica monouso durante sagre, feste e fiere per passare invece a materiali riciclabili', ricorda l'esponente M5s. Misure 'che devono però necessariamente essere ampliate da forme di aiuto per la riconversione e per l'utilizzo di materiali di ultima generazione in grado di rendere meno traumatico per le aziende il passaggio al plastic free'. Questi aiuti sono in parte già previsti all'interno della manovra di bilancio ma 'che chiediamo anche alla giunta regionale di prevedere attraverso l'approvazione della legge'.