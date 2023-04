Bonaccini: 'Alternativa a inceneritore di Roma sono rifiuti in strada'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Riguardo alle questioni interne di partito, 'come presidente del Pd - assicura Bonaccini - mi sento impegnato a garantire a tutti il massimo di agibilità'. Il riferimento è ai cattolici.'Il cattolicesimo democratico è una componente costitutiva e quindi essenziale del nostro partito', spiega il presidente, per il quale quella componente 'deve essere pienamente dentro alla discussione e al percorso che ci porti a un partito più grande e più forte'. Secondo Bonaccini, il governo 'è senza bussola'. 'Un giorno è la flat tax, il giorno dopo è il cuneo fiscale'. 'Vivono alla giornata', dice. Sul termovalorizzatore di Roma, afferma che l'alternativa 'sono nuove discariche, rifiuti portati con migliaia di camion in altre parti del Paese e in Europa e spazzatura che resta accumulata per le strade'.