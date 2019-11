Bonaccini: 'Borgonzoni non ha idee, parla solo Salvini'

'Voi continuate a chiedermi di Salvini, mi piacerebbe che mi chiedeste di Borgonzoni perchè mi piacerebbe che l'avversaria che è contro di me, che non è Salvni che la sta sostituendo, dicesse che idea ha dell'Emilia-Romagna'. Lo dice oggi il governatore, a margine di un incontro a Reggio Emilia, parlando con i giornalisti delle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio. 'L'altro giorno- incalza Bonaccini - hanno detto che vogliono liberare la regione perchè finalmente per lavorare e fare impresa non servirà una tessera di partito o del sindacato: è un'offesa ai lavoratori e agli imprenditori di questa regione. Se qui la disoccupazione è al 5%, e per molti anni è stata al 3%, non è perchè qualcuno era garantito da amicizie o raccomandato, ma perchè ci sono imprenditori straordinari che con le loro maestranze e senza l'aiuto di nessuno fanno cose che nel mondo sono inimitabili'. E ancora: 'Io voglio parlare di Emilia-Romagna perchè il 27 gennaio non ci sarà Salvini o Renzi, o di Maio o Meloni a guidarla, ma per cinque anni ci saranno solo o Bonaccini o Borgonzoni. Lei dice che vogliono vincere solo per mandare a casa il Governo nazionale, ma noi parliamo di elezioni regionali. Io vedo che parla solo Salvini e la Borgonzoni non è in grado di esprimere una sola proposta'.Sui sondaggi che lo vedono testa a testa con l'avversaria, il presidente della Regione taglia corto: 'Conteranno i voti nelle urne', mentre in merito all'alleanza con il M5s dice: 'Non si possono fare alleanza solo per battere gli avversari. Sono prese in giro ai cittadini e dopo sei mesi si va a casa tutti. Se i 5 stelle vogliono discutere e collaborare noi siamo pronti'. A questo proposito, sottolinea Bonaccini, 'stiamo per fare una delibera plastic free regionale che non metterà alcuna tassa ma solo incentivi e premialità e spero diventi un esempio anche per il Governo. I 5 stelle credo che approveranno il nostro provvedimento'. Insomma 'ci sono più cose che uniscono da quelle che dividono ma, come dire, è compito loro decidere se fare un tratto di strada insieme oppure andare legittimamente da avversari e allora saremo amici come prima ognuno dalla propria parte'.