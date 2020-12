'Bonaccini cambia idea: nessun aiuto agli operatori sanitari'

Ieri il Consiglio regionale è stato chiamato a votare la previsione di bilancio per il triennio 2021-2023, critiche arrivano dal gruppo Fratelli d’Italia. 'Abbiamo riportato all’attenzione della maggioranza e della Giunta stessa l’impegno preso durante l’Assemblea Legislativa del 24 luglio scorso in cui, all’unanimità, è stato votato un provvedimento volto a elargire un riconoscimento economico agli operatori sociosanitari impiegati in strutture per anziani e disabili durante la pandemia da Covid-19 - afferma il consigliere regionale di Fdi Michele Barcaiuolo -. Alla luce di una totale assenza di questo stanziamento nella previsione di bilancio, abbiamo sollecitato nuovamente l'assemblea affinché venisse calendarizzato l’accredito di almeno una parte di questo emolumento. Con rammarico la maggioranza di centro sinistra ha fatto un passo indietro: ieri sera abbiamo assistito ad una totale noncuranza degli impegni presi a dimostrazione della tendenza alla annuncite tipica della Giunta Bonaccini”.