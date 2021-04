Bonaccini: 'Emilia Romagna verso zona arancione'

Il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, vede 'l'arancione' a portata di mano. 'I numeri sono confortanti in questi ultimi giorni', sottolinea nell'incontro con i vertici regionali di Confesercenti in occasione della giornata di mobilitazione dell'associazione. 'Le chiusure e le restrizioni stanno contando, c'è poco da fare: come sempre sono le uniche che contano. Bisogna essere sinceri tra di noi', taglia corto il governatore. 'Non escludo che si possa essere arancioni dalla prossima settimana. Non ve lo prometto, perchè non ho numeri ultimi che il Governo ci fornirà domani. Può darsi si sia rossi ancora la prossima settimana, arancioni quella dopo, ma in questo momento non posso escludere nulla', afferma nel collegamento web con Confesercenti. 'Stiamo registrando miglioramenti anche sui ricoveri. Rispetto alla settimana scorsa i contagi calano. Questa settimana la chiuderemo per la prima volta sotto i 10.000, meno della metà di un mese fa', fa notare Bonaccini.