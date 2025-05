Bonaccini: ‘Ferma condanna per scritte contro Meloni’

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Ferma condanna per le scritte contro la presidente del Consiglio Meloni a Modena. Non mi stancherò mai di ripeterlo: la destra si batte nelle urne se si è capaci. Nessuna critica o posizione politica può passare per la violenza fisica e verbale, l'intimidazione e l'attacco alla persona. Quanto avvenuto non ha nulla a che vedere con i valori della città di Modena e della comunità emiliano-romagnola e auspico che i responsabili possano essere individuati rapidamente e chiamati a rispondere delle proprie azioni'. Lo dichiara Stefano Bonaccini, eurodeputato del Pd.