Bonaccini mostra muscoli: 'Non mi preoccupa né Salvini né Borgonzoni'

'Voglio tranquillizzare Salvini: non sono preoccupato nè da lui nè da Borgonzoni. Pone questioni su cui ho già smentito con cifre e fatti la mia sfidante'. Lo afferma con un post su Facebook il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in corsa per il bis. Sempre in riferimento a Salvini, Bonaccini aggiunge: 'Lo sconsiglierei, peraltro, di avventurarsi sul tema 'dissesto idrogeologico': mi costringerebbe anche qui a pubblicare un po' di dati sulle regioni che spendono meglio e prima le risorse. O a mostrargli la corrispondenza col 'suo' Governo sui nostri progetti pronti e le loro risorse mai stanziate. Ma non credo nè che Salvini sappia cos'ha fatto l'Emilia-Romagna (ci sta, essendo qui solo in campagna elettorale), nè cosa non ha fatto il Governo di cui era vicepresidente (ci sta un pò meno, ma quello è ormai un capitolo che ha chiuso lui)'. Dunque 'lo lascio alle sue sterili polemiche e torno ad occuparmi di Emilia-Romagna', conclude Bonaccini.