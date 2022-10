Bonaccini prova a fare lo statista: 'Al Pd serve progetto non slogan'

'Il problema del Pd non sta nel nome o nel simbolo, ma nella capacità di rappresentare le persone e costruire un progetto coerente e credibile per gli obiettivi per cui è nato: dare diritti a chi ne ha di meno, realizzare una transizione ecologica che tenga insieme le ragioni dell'ambiente con quelle del lavoro, costruire un'Italia più moderna, più forte e più giusta. C'è un problema di credibilità, non di immagine; di sostanza, non di forma; di progetti, non di slogan; di classe dirigente, non di album delle figurine'. A parlare è il governatore della Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, uno dei più accreditati alla segreteria nazionale lasciata da Letta. Un intervento affidato ai social nel quale non ufficializza la sua candidatura ma offre la sua ricetta cercando di vestire i panni dello statista.