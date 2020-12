Bonaccini ripete la previsione: 'Da domenica si torna in zona gialla'

Rimanda di una settimana la previsione sul ritorno in zona gialla per la Regione Stefano Bonaccini. Cinque giorni fa aveva ipotizzato ed auspicato , in diretta alla trasmissione televisiva Omnibus, la zona gialla da domenica (scorsa), e oggi, in un altra trasmissione TV, l'Aria che Tira, rilancia la previsione. Ma per domenica prossima. Fatto sta che non potendo decidere lui la fascia in cui collocare la regione e non potendo fare altro che aspettare come tutti l'ufficialità del Governo, a Bonaccini rimane l'auspicio. Di potere trascorrere il Natale in fascia gialla, consentendo la riapertura dei bar, fino alle 18. E scongiurando la chiusura dei ristoranti a Natale e Capodanno. 'L'apertura andrebbe estesa anche al giorno di Natale e Capodanno, altrimenti diamo messaggi che non vengono percepiti e capiti'