Bonaccini: 'Sciogliere il Pd sarebbe un regalo alla destra'

Congresso del Pd subito o meglio una pausa di riflessione? In vista della direzione nazionale del Pd, osserva interpellato il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini: 'Ne discuteremo domani, le valutazioni le farò nell'ambito della discussione che ci sarà. Certamente, di un congresso abbiamo bisogno e i tempi saranno quelli che dovranno essere, per una discussione democratica e partecipata. È quello di cui ha bisogno il Pd. Di sicuro, dico no allo scioglimento del partito, che comunque, con tutti i difetti e gli errori, raccoglie quasi il 20% dei voti. È il secondo partito nazionale dopo Fratelli d'Italia, è di gran lunga il primo partito di opposizione nel campo del centrosinistra'. E soprattutto, evidenzia Bonaccini, 'sarebbe un regalo alla destra andare a scioglierlo', come ha ventilato nei giorni scorsi Rosy Bindi. 'Se saprà rigenerarsi- rilancia il presidente regionale - il Pd sarà ancora una forza che potrà dare tanto a questo paese, dal punto di vista di chi crede nel bisogno di un centrosinistra più largo e competitivo. È evidente che senza il Pd è impossibile immaginare in futuro una vittoria contro le destre in questo paese. Governando la stragrande maggioranza dei Comuni in regione, figuriamoci se possiamo fare a meno del Partito Democratico'.