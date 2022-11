Bonaccini su M5S e Terzo Polo: 'Fanno opposizione al Pd'

'Mi piacerebbe ci fosse un concerto un po' più avanzato da parte delle tre opposizioni per cercare di non fare opposizione a se stesse'

Opposizioni unite nella critica alla manovra o ognuna per conto suo? 'Mi pare per la verità che M5S e terzo polo in queste settimane abbiano fatto più opposizone al Pd che al governo stesso', Ciò detto, 'quello che mi auguro avvenga nelle prossime settimane e mesi è che sulle questioni in cui si trova un punto di merito coincidente di provare a organizzarsi per cercare di fare proposte alternative in maniera più larga piuttosto che ognuno per sé'.



Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, lo dice a margine del XX Forum Coldiretti in corso a Roma, commentando la manovra del governo Meloni. 'Credo che quando si sta all'opposizione bisogna farlo con cultura di governo, entrare nel merito dei provvedimenti, non abbaiare alla Luna - dice Bonaccini- avere sempre delle proposte alternative, per non apparire quelli che dicono solo no, che non credo serva al Paese e non piaccia agli italiani'. Poi, 'che ci siano tre opposizioni distinte è un dato di fatto - rileva il presidente della Regione Emilia Romagna - che ognuna abbia il diritto di dire la propria ci mancherebbe, mi piacerebbe ci fosse un concerto un po' più avanzato da parte delle tre opposizioni per cercare di non fare opposizione a se stesse'.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.