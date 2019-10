Borgonzoni: Bonaccini non vuole parlare con me

Se il presidente dell'Emilia-Romagna, nel tentativo di riportare su un terreno locale il voto 26 gennaio, accusa Matteo Salvini di volere la vittoria in Regione solo per fare cadere il Conte-bis, Borgonzoni ribalta i termini della questione: e' il governatore uscente a non volere un confronto diretto con lei.Borgonzoni punge anche sulla telenovela del patto coi 5 stelle.. Ma anche se alla fine venisse stipulata una vera e propria alleanza (eventualita' che appare sempre piu' improbabile dopo il vertice M5s di ieri sera a Roma), Borgonzoni esclude che Pd e pentastellati possano vedere sommati in quel modo i rispettivi consensi in regione. In Emilia-Romagna 'abbiamo un tessuto economico che funziona, e' vero, ma nonostante il Pd- ha detto ancora Borgonzoni- abbiamo un esportazione che funziona nonostante una amministrazione che non ha aiutato'. Sulle bellezze dell'Emilia-Romagna, ha replicato poi all'europarlamentare dem Irene Tinagli, 'come sottosegretario ho aiutato e spinto il Comune a riprendere in mano la partita dei portici perche' venga riconosciuta dall'Unesco, cosa che il Pd non aveva fatto'.'Dopo 50 anni i cittadini, se vorranno, potranno cambiare' la guida politica dell'Emilia-Romagna votando la senatrice leghista Lucia Borgonzoni che 'e' gia' stata candidato sindaco a Bologna e quindi conosce perfettamente la sua terra e quel che manca alla sua terra'.