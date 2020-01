Borgonzoni e PD: confronto a distanza su sanità area nord

E' il tema della sanità, con i presidi del territorio di Mirandola e dell'Area Nord. a catalizzare uno dei temi portanti della campagna elettorale in vista del voto del 26 gennaio. Un tema su cui si confronteranno a distanza il candidato presidente sostenuto dal centro destra Lucia Borgonzoni e gli esponenti del PD di area.Alle 15,30 Lucia Borgonzoni incontrerà i comitati per l'ospedale, a Mirandola, in Via Giolitti 22 mentre il PD, insieme alle liste civiche, ha organizzato, presso la Sala Cherubino Comini (ex Bocciodromo),

“Nel corso dell’incontro vogliamo descrivere, punto per punto, il nostro progetto, evidenziando per ogni occasione cosa abbiamo ottenuto e cosa resta ancora da ottenere' - si legge in una nota della segreteria PD. 'Non ci tiriamo indietro e sul tema principe di ogni discussione degli ultimi anni abbiamo analizzato le criticità, avanzando proposte e richieste dettagliate. Dobbiamo continuare a lavorare, come sempre mettendo al centro le persone, i loro bisogni e i loro problemi, e di conseguenza proporre soluzioni per ottenere risultati in tempi certi. L'ospedale di Mirandola è l'argomento chiave del tema Sanità'