Bottegafuoriserie: Alfa Romeo e Maserati inaugurano il laboratorio dell’eccellenza italiana

Un laboratorio d’eccellenza, dove la personalizzazione, la ricerca estetica e l’innovazione tecnologica convergono per dare vita a vetture uniche

Nella cornice allargata della Motor Valley italiana, che da Modena si estende fino a Torino e ad Arese, nasce Bottegafuoriserie, un progetto ambizioso che unisce il patrimonio storico e la visione futura di Alfa Romeo e Maserati. Più che un semplice centro creativo, Bottegafuoriserie si propone come un laboratorio d’eccellenza, dove la personalizzazione, la ricerca estetica e l’innovazione tecnologica convergono per dare vita a vetture uniche, capaci di incarnare l’anima più autentica dei due marchi.Guidato da Cristiano Fiorio, il progetto si articola in quattro aree tematiche principali: Bottega, fuoriserie, La Storia e Corse. Bottega è il cuore sartoriale dell’iniziativa, dove nascono modelli in edizione limitata come l’Alfa Romeo 33 Stradale e la Maserati MCXtrema, frutto della collaborazione tra designer, tecnici e ingegneri italiani. Ogni vettura è concepita e realizzata in Italia, con un’attenzione maniacale ai dettagli e alla qualità.
Il programma Fuoriserie offre ai clienti la possibilità di trasformare la propria auto in un esemplare su misura, espressione della propria personalità. Un team dedicato lavora su concept, design e innovazione, mantenendo saldi i codici estetici dei brand e garantendo un livello di personalizzazione accessibile in tutte le concessionarie del mondo.
La Storia è invece il pilastro che custodisce e celebra il patrimonio storico di Alfa Romeo e Maserati.
Attraverso restauri certificati, archivi e musei come il Museo Alfa Romeo di Arese e la Collezione Maserati Umberto Panini di Modena, Bottegafuoriserie si impegna a rendere tangibile l’eredità dei due marchi, reinterpretando modelli leggendari con tecnologie contemporanee e sostenibili.
Infine, l’area Corse rappresenta il motore dell’innovazione. Il know-how maturato nel motorsport alimenta la progettazione di vetture supersportive, con soluzioni avanzate in ambito powertrain, aerodinamica e telaio. Le recenti vittorie di Maserati nel campionato GT2 European Series testimoniano come la performance sia parte integrante del DNA di Bottegafuoriserie.
Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e COO di Maserati, ha definito il lancio come l’inizio di una nuova era per i due brand, fondata sulla creatività e sull’artigianalità italiana. Jean-Philippe Imparato, CEO di Maserati, ha parlato di un luogo dove i sogni diventano realtà, mentre Cristiano Fiorio ha sottolineato l’ambizione di creare vetture capaci di suscitare emozioni indimenticabili, rendendo omaggio al passato e immaginando il futuro.
Articoli più Letti

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'

Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'

