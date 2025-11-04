Bottegafuoriserie: Alfa Romeo e Maserati inaugurano il laboratorio dell’eccellenza italiana

Nella cornice allargata della Motor Valley italiana, che da Modena si estende fino a Torino e ad Arese, nasce Bottegafuoriserie, un progetto ambizioso che unisce il patrimonio storico e la visione futura di Alfa Romeo e Maserati. Più che un semplice centro creativo, Bottegafuoriserie si propone come un laboratorio d’eccellenza, dove la personalizzazione, la ricerca estetica e l’innovazione tecnologica convergono per dare vita a vetture uniche, capaci di incarnare l’anima più autentica dei due marchi.Guidato da Cristiano Fiorio, il progetto si articola in quattro aree tematiche principali: Bottega, fuoriserie, La Storia e Corse. Bottega è il cuore sartoriale dell’iniziativa, dove nascono modelli in edizione limitata come l’Alfa Romeo 33 Stradale e la Maserati MCXtrema, frutto della collaborazione tra designer, tecnici e ingegneri italiani. Ogni vettura è concepita e realizzata in Italia, con un’attenzione maniacale ai dettagli e alla qualità.Il programma Fuoriserie offre ai clienti la possibilità di trasformare la propria auto in un esemplare su misura, espressione della propria personalità. Un team dedicato lavora su concept, design e innovazione, mantenendo saldi i codici estetici dei brand e garantendo un livello di personalizzazione accessibile in tutte le concessionarie del mondo.La Storia è invece il pilastro che custodisce e celebra il patrimonio storico di Alfa Romeo e Maserati.Attraverso restauri certificati, archivi e musei come il Museo Alfa Romeo di Arese e la Collezione Maserati Umberto Panini di Modena, Bottegafuoriserie si impegna a rendere tangibile l’eredità dei due marchi, reinterpretando modelli leggendari con tecnologie contemporanee e sostenibili.Infine, l’area Corse rappresenta il motore dell’innovazione. Il know-how maturato nel motorsport alimenta la progettazione di vetture supersportive, con soluzioni avanzate in ambito powertrain, aerodinamica e telaio. Le recenti vittorie di Maserati nel campionato GT2 European Series testimoniano come la performance sia parte integrante del DNA di Bottegafuoriserie.Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e COO di Maserati, ha definito il lancio come l’inizio di una nuova era per i due brand, fondata sulla creatività e sull’artigianalità italiana. Jean-Philippe Imparato, CEO di Maserati, ha parlato di un luogo dove i sogni diventano realtà, mentre Cristiano Fiorio ha sottolineato l’ambizione di creare vetture capaci di suscitare emozioni indimenticabili, rendendo omaggio al passato e immaginando il futuro.