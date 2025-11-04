Bottegafuoriserie: Alfa Romeo e Maserati inaugurano il laboratorio dell’eccellenza italiana
Un laboratorio d’eccellenza, dove la personalizzazione, la ricerca estetica e l’innovazione tecnologica convergono per dare vita a vetture uniche
Il programma Fuoriserie offre ai clienti la possibilità di trasformare la propria auto in un esemplare su misura, espressione della propria personalità. Un team dedicato lavora su concept, design e innovazione, mantenendo saldi i codici estetici dei brand e garantendo un livello di personalizzazione accessibile in tutte le concessionarie del mondo.
La Storia è invece il pilastro che custodisce e celebra il patrimonio storico di Alfa Romeo e Maserati.
Infine, l’area Corse rappresenta il motore dell’innovazione. Il know-how maturato nel motorsport alimenta la progettazione di vetture supersportive, con soluzioni avanzate in ambito powertrain, aerodinamica e telaio. Le recenti vittorie di Maserati nel campionato GT2 European Series testimoniano come la performance sia parte integrante del DNA di Bottegafuoriserie.
Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e COO di Maserati, ha definito il lancio come l’inizio di una nuova era per i due brand, fondata sulla creatività e sull’artigianalità italiana. Jean-Philippe Imparato, CEO di Maserati, ha parlato di un luogo dove i sogni diventano realtà, mentre Cristiano Fiorio ha sottolineato l’ambizione di creare vetture capaci di suscitare emozioni indimenticabili, rendendo omaggio al passato e immaginando il futuro.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Sagre e feste nel fine settimana in provincia di Modena: la castagna protagonista
'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'
Paldino e Mezzetti ai ferri corti: 'Non sta al sindaco dire a una forza civica cosa fare'
Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'
Rave Campogalliano, Rando (Pd): 'Sicurezza frutto di partecipazione e dialogo, non manganelli'
Ferrari corre oltre le attese: ricavi e utili in crescita nel terzo trimestre 2025
PD distretto Ceramico: Filippo Simeone nuovo coordinatore
Futuro ospedali di Mirandola e Carpi: oggi la Ctss. Il Pd: 'La Budri tiene all'oscuro i mirandolesi'