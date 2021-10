Bus Seta, da oggi si paga con bancomat: stangata per chi usa le monete

Da oggi, come annunciato ieri , per viaggiare in autobus a Modena, sarà attiva anche una tariffa urbana giornaliera pari a 4,50 euro, senza limiti di corse e applica a bordo dei bus con carte di pagamento contactless. Il Consiglio comunale, nella seduta di giovedì 23 settembre, ha approvato all’unanimità la delibera, presentata dall’assessora alla Mobilità sostenibile Alessandra Filippi.Pochi sanno però che nella nuova modalità di pagamento elettronico contactless a bordo (con carte di credito e di debito, smartphone o smartwatch) resta l’attuale tariffa di 1,50 euro prevista per la corsa semplice, valida 75 minuti, con l’acquisto dei biglietti a terra. La tariffa del biglietto urbano o monozonale, valido 75 minuti, acquistabile a bordo degli autobus dagli apparati self service a moneta, finora pari a 1.50 euro, viene invece aumentata a 2 euro. Una stangata, per chi non usa la carta di credito o il bancomat, del 33%.