'Caos monopattini, servono regole chiare anche nella sosta'

'In centro è già il caos. Servono regole chiare, anche nella sosta dopo l'utilizzo dei monopattini. Il Comune si attivi con i gestori, gli agenti di Polizia Locale non possono trasformarsi in parcheggiatori volontari'



Interviene così il Consigliere comunale e Capogruppo Forza Italia Piergiulio Giacobazzi nel giorno in cui il Comune, a seguito delle nuove autorizzazioni concesse ad altri gestori del servizio di monopattini a motore noleggio, ha annunciato che i mezzi a disposizione in centro storico potranno essere oltre 700. Un numero più del triplo di quello attuale e che se non adeguatamente regolamentato non solo nell'utilizzo ma anche nella sosta, non potrà fare altro che aumentare i non pochi problemi già riscontrati.

'Monopattini lasciati sui marciapiedi o sotto i portici, dove tra l’altro non potrebbero circolare, ma dove limitano e rendono pericoloso o impossibile il passaggio di pedoni e disabili. Decine di monopattini nei parcheggi al posto di auto o addirittura in mezzo alla strada, dove rappresentano ulteriore pericolo ed intralcio alla circolazione' - sottolinea Giacobazzi che nel merito ha presentato una interrogazione consiliare.



'Nella sua corsa a distribuire autorizzazioni a consentire la circolazione di 740 mezzi, il Comune si è dimenticato evidentemente di valutarne le conseguenze, non solo nel rispetto delle norme del codice della strada con i mezzi in movimento, ma anche e soprattutto nella sosta degli stessi mezzi. Purtroppo, in questi giorni, abbiamo visto sempre più spesso agenti di Polizia Locale spinti dalle circostanze a spostare negli appositi spazi o in spazi non pericolosi monopattini lasciati in posizioni davvero rischiose. Supplendo all'irresponsabilità degli utilizzatori ed ai compiti che i gestori, a nostro parere, dovrebbero garantire. E' chiaro che visto l'aumento annunciato degli operatori autorizzati dal Comune ed il conseguente aumento dei mezzi, la situazione, già problematica, potrebbe diventare caotica. Per questo ho chiesto al Comune con una specifica interrogazione di definire patti e regole chiare con i gestori al fine di regolamentare la sosta dei mezzi e definire le responsabilità in caso di incidenti provocati dal loro scorretto posizionamento in sosta'.