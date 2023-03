Caos rifiuti a Modena, i cittadini differenziano ma Hera non ritira

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Succede a Modena e a segnalarlo sono tanti nostri lettori.Buongiorno, da come si evince nelle fotografie scattate ieri mattina alle 9.55 in via Giardini nei pressi della farmacia e della chiesa di San Faustino a Modena, ci troviamo ancora una volta sommersi dai pattumi e dai cartoni, non regolarmente ritirati da Hera.Noi cittadini protestiamo, ma nessuno ci ascolta. Certo si potrebbe dire: meglio i cartoni che l'immondizia, che senso di decoro, più che altro di degrado, stiamo mettendo in campo?Grazie mille a Hera e al comune di Modena, che si preoccupa di sostituire cassonetti inutili, invece di sistemare le strade con buche e quant'altro. Le giornate si stanno riscaldando e tutto questo pattume porterà sicuramente non solo topi, ma anche qualche malattia dovuta alla sporcizia.Lettera firmata