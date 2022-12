Capodanno Modena, al Comune costa 119mila euro: beneficiario è Ater

Pochi giorni fa piazza Grande ha annunciato la festa di Capodanno curata quest'anno da Ater Fondazione (due installazioni digitali e uno spettacolo di danza aerea), ma quanto costerà al Comune questo evento.A mettere nero su bianco il contributo assegnato dalla amministrazione a Ater è una recente delibera.Si tratta di un impegno di spesa da 119mila euro di cui 100mila frutto di un contributo concesso da Fondazione di Modena (sopra il presidente Cavicchioli con Muzzarelli).'Il Comune di Modena si impegna ad erogare un contributo complessivo di 119.000 euro a rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del programma definito. La liquidazione del contributo avverrà nel seguente modo: quanto ad 19.000 euro entro il 31/12/2022 a fronte di lettera di richiesta di pagamento da parte di Ater, corredata della documentazione attestante il sostenimento delle spese di comunicazione e progettazione effettivamente sostenute fino a quel momento.Quanto a 100.000 euro a fronte di lettera di richiesta di pagamento da parte di Ater a conclusione della manifestazione, corredata della documentazione attestante il sostenimento delle restanti spese sostenute' - si legge nell'accordo.Restano comunque carico del Comune la domanda di occupazione di suolo pubblico per l'installazione e svolgimento delle iniziative e della redazione di tutta la documentazione tecnica necessaria all'ottenimento delle relative autorizzazioni, il sostegno alla promozione dell'iniziativa attraverso tutti i canali a disposizione del Comune nonché l’utilizzo della stamperia comunale per la stampa del materiale promozionale, la concessione dell'area oggetto di spettacolo in esenzione del canone unico patrimoniale per tutto il periodo di svolgimento dello spettacolo e per quelli di montaggio/smontaggio delle strutture, l'affissione e stampa di manifesti degli spazi promozionali riservati al Comune di Modena e la pulizia di Piazza Grande alla fine dello spettacolo del 31 dicembre.