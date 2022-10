'Cara De Maio, noi non siamo il Pd e diciamo no alle armi in Ucraina'

L'intervento su La Pressa del consigliere di Modena Sociale Beatrice De Maio sulla partecipazione di esponenti Pd e 5 Stelle alla passeggiata per la Pace a Modena della scorsa settimana provoca anche la reazione dell'ex senatore M5S Gabriele Lanzi, oggi referente regionale del Movimento.'Constatiamo con rammarico che anche Beatrice De Maio, Consigliere Comunale Modena Sociale, è vittima della cattiva informazione dei media che l’ha portata alla superficiale equiparazione tra il M5s e il Pd in tema di armamenti forniti all’Ucraina. Andando con ordine, il M5s non ha votato nessuna disposizione che autorizzasse l’immediata cessione di armamenti militari all'Ucraina. La norma ‘controversa’ è l'articolo 2-bis del decreto Ucraina che però subordina l'invio di armi a un atto di indirizzo da parte delle Camere. Atto di indirizzo cui il MoVimento 5 Stelle si è fermamente opposto in Senato - afferma Lanzi -.