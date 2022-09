'Caro bollette, attenzione anche sui centri formazione professionale'

“Nello scenario di estrema emergenza che stiamo vivendo in queste settimane legato al caro energia, è giusto che la Regione assicuri attenzione anche ai centri di formazione professionale per evitare che le spese per i maggiori costi delle bollette ricadano sugli utenti. Bene, quindi, che la Giunta abbia in programma a breve un incontro per capire quali strumenti adottare e come agire per cercare di limitare il più possibile i danni”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo che questa mattina l’assessore regionale alle attività produttive, Vincenzo Colla, ha risposto a un question time presentato dalla stessa consigliera sulla situazione dei centri di formazione dell’Emilia-Romagna alle prese con le difficoltà del caro bollette. “Quello che è assolutamente necessario evitare è che l’aumento del costo dell’energia abbia ripercussioni sia sulla qualità dei servizi offerti che sulla platea degli utenti – spiega Silvia Piccinini – Oltre a valutare un intervento diretto la Regione deve intervenire per accelerare il più possibile il processo di efficientamento energetico degli edifici che ospitano i centri di formazione che, molto spesso, appartengono proprio al patrimonio regionale come per esempio quelli di Piacenza, Parma e San Giovanni in Persiceto. In un momento estremamente difficile come quello che stiamo vivendo, serve massima attenzione anche per il settore della formazione professionale che è decisivo per la nostra economia e le nostre imprese” conclude Silvia Piccinini.