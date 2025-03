'Caro rettore, in questi anni Modena non ha registrato sussulti accademici'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Colgo con soddisfazione le parole tranquillizzanti del Rettore, prof. Carlo Porro, che in risposta ad un mio intervento a commento di anomalie amministrative riscontrate all’interno della gestione amministrativo–contabile di un Dipartimento dell’Ateneo, ampiamente riportate sui quotidiani locali, circoscrive l’accaduto al comportamento scorretto di un singolo dipendente, anche se resto convinto che se certe cose sono accadute, significa che i controlli non sono stati all’altezza della situazione. Certe responsabilità non sono scaricabili con affermazioni secondo cui l’amministrazione universitaria, quando è venuta a conoscenza delle gravi irregolarità contabili, ha provveduto a denunciare i fatti all’autorità giudiziaria. Ci mancherebbe altro, era un atto necessario e dovuto.

Conosco abbastanza bene la realtà universitaria, sia quella modenese, che ho frequentato, sia quella di altre università italiane e straniere.

Conosco come si muove l’una e le altre e qualcosa credo di potermi permettere di dire, anche o, forse, soprattutto, nel mio ruolo di Consigliere comunale, proprio perché l’Università è parte integrante della Città e non può ritenersi estranea e impermeabile a giudizi e/o critiche, ovviamente tutte costruttive.Caro Rettore, me lo lasci dire, ma in questi anni, la Città non ha registrato sussulti accademici rilevanti, come era abituata in passato. Anzi, una classica nebbia modenese sembra averla avvolta, ovattandone la presenza sul territorio. Non mi sembrano attrattive e caratterizzanti alcune iniziative formative (corsi di Laurea) portate in periferia (Carpi, Mirandola, Mantova).Lo scarso interesse da parte degli studenti non le stanno premiando.

Sembra più una rincorsa a soddisfare smanie politiche locali, a fronte di qualche spicciolo, piuttosto che operazioni culturali proprie di una Università, che si apre ad un mondo del sapere globalizzato. Oltretutto le sedi principali ne escono indebolite.Vede, ho amato i miei anni di studio universitario, in quell’esperienza magica generata dalla comunione di vita fra docenti e studenti con gli occhi puntati al futuro, che sta tutto nella parola “universitas”. Una atmosfera irripetibile ed esaltante, a cui ho contribuito partecipando agli organi di rappresentanza studentesca. È questa l’Università che vorrei per i miei figli, attrattiva, accogliente, stimolante i talenti, aperta ai mondi diversi, che guarda al futuro. E l’Università di Modena e Reggio Emilia, oggi, non mi trasmette queste sensazioni.Nessuno nega la presenza di progetti scientifici in associazione con altri atenei, che sono la normalità, per chi fa ricerca a livello universitario e ci mancherebbe che non fosse così. Come ben Lei sa, però, il Governo di Centro destra ha aperto enormi varchi con annessi benefici al rientro dei “cervelli” italiani, che hanno svolto attività di ricerca e docenza universitaria all’estero, di cui sicuramente anche l’Ateneo modenese e reggiano avrà saputo approfittare.Ma mi permetto di rilevare con una certa delusione che questa opportunità, non sia stata seguita con convinzione, cioè ricorrendo a profili scientifici di altissimo livello, nelle varie discipline. In particolare non è stata percorsa per dotare di professionisti di livello internazionale i reparti delle strutture di cura dei nostri ospedali, con benefica ricaduta sui pazienti modenesi. Le diverse direzioni di strutture complesse non ricoperte o ricoperte ad interim lo dimostrano.Non spetterebbe a me ricordarLe che l’Ateneo è compartecipe con l’Azienda ospedaliero-universitaria delle sorti della sanità modenese e mi sembra che da troppo tempo le cose non siano all’altezza di un ateneo che vanta una tradizione di 850 anni di altissima formazione, ma che ha dato anche un importantissimo contributo sul piano assistenziale.Per questi motivi nel mio precedente intervento ho parlato di cambio e rinnovamento. Sono il primo ad auspicare che la nostra Università sia sempre più di eccellenza (a Modena siamo abituati a non accontentarci mai dei risultati ottenuti!) e il mio intendimento è stimolare il dibattito per indurre l’Ateneo ad un ulteriore salto in avanti in una fase della sua storia che imporrà cambiamenti inediti e travolgenti, a cui la più importante istituzione formativa a livello scientifico e tecnologico del territorio deve farsi trovare pronta. L’occasione della vicina competizione elettorale per la carica di Rettore mi dà adito a rappresentare il mio pensiero, convinto che per l’Ateneo e per Modena il ricambio possa rappresentare una necessaria medicina per una nuova spinta in avanti.