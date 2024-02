Carpi, centrodestra presenta la Arletti. Foti la tiene a battesimo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Arletti sarà sostenuta da sei liste: Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Noi Moderati e le liste civiche Carpi Protagonista e Arletti sindaco.Forza Italia locale, in particolare, aveva mostrato qualche perplessità sulla scelta della leader carpigiana di Fdi auspicando una candidatura più moderata da contrapporre al Pd, ma negli ultimi giorni i dissidi paiono sopiti, anche a fronte della irremovibilità di Fratelli d'Italia.Proprio il Pd, domenica, annuncerà il proprio candidato al termine delle primarie tra. Da definire invece il raggruppamento civico esterno ai due poli che ruoterà in particolare sulle figure di



Alla presentazione di sabato sarà presente il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti, uomo di punta, così come il sottosegretario Galeazzo Bignami, del partito emiliano romagnolo.



Chiusa la questione della candidatura a Carpi e Mirandola (dove è stata candidata la leghista Letizia Budri), per il centrodestra modenese, a tre mesi dal voto, restano aperte le questioni degli altri due principali centri modenesi: Modena città e Sassuolo. A Modena continua anche per tutta questa settimana il derby tra Luca Negrini e Piergiulio Giacobazzi, mentre a Sassuolo Fdi sembra ormai intenzionata a cedere sulla ricandidatura di Francesco Menani, rinunciando (anche sulla scia dell'effetto-Sardegna) a puntare sul proprio esponente, Alessandro Lucenti.

Giuseppe Leonelli