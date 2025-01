Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'L'Italia revoca gli abusivi decreti anti-asilo: nell'ottobre 2020 il Consiglio dei ministri ha adottato un decreto che ribalta molte delle peggiori politiche imposte dal precedente ministro degli Interni Matteo Salvini e attuale leader del partito anti-immigrazione Lega'. La frase è contenuta in un libro di testo di inglese in dotazione ad alcune classi del Liceo Manfredo Fanti di Carpi.'Quello che dovrebbe essere lo studio di una materia didattica, si è trasformato per l'ennesima volta in un esplicito ed improprio attacco politico, guarda caso, contro la Lega e l'operato di Matteo Salvini nel ridurre gli sbarchi durante il suo mandato come Ministro degli Interni. È quanto riportato in un libro di testo in dotazione ad alcune classi del Liceo Manfredo Fanti di Carpi, grazie alla segnalazione di diverse famiglie dell'Istituto di via Peruzzi che ospita circa 2000 studenti. In un capitolo in particolare, gli autori si lasciano andare a giudizi politici faziosi e del tutto inopportuni, senza alcuna reale attinenza con lo studio della lingua inglese - afferma Giulio Bonzanini della Lega di Carpi -. Chi ha scelto e approvato quel libro di testo? Perchè nella scuola pubblica (e in particolar modo in un Istituto carpigiano) ancora una volta ci si ostina a fare propaganda, avallando una specifica linea politica immigrazionista? In attesa di portare la questione all'attenzione del Ministero dell'Istruzione, dal Dirigente Scolastico ci aspettiamo risposte chiare ed esaustive'.