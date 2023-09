Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Muzzarelli che sbraitava in Piazza Matteotti a Modena contro i “dossieristi che vengono dalle fogne” Ecco, ora qualcuno ammetterà di aver favorito il potere costituito a Modena? E di averlo fatto con ogni mezzo lecito o meno (almeno dal punto di vista dell’onore)? Ammetterà di aver dato più risalto alla Lega che non ad una resa dei conti interna al Pd per non danneggiarlo sotto elezioni? Ne dubito, ma chissà, magari sbaglierò' - così su Facebook il consigliere regionale della Lega Stefano Bargi sulla assoluzione di Simone Morelli e Stefano Soranna Parole, quelle di Bargi, che però non sono piaciute allo stesso Soranna. L'ex militante Lega prende infatti le distanze dal consigliere regionale in modo netto.'A poche ore da un'importante vittoria personale, l'assoluzione piena nel cosiddetto processo Carpigate, scopro con sorpresa, che alcuni esponenti del mio ex partito sono già saliti sul carro dei vincitori. La cosa francamente è imbarazzante - afferma Soranna -. Stefano Bargi e i vertici del partito, furono i primi ad isolarmi, mai un sostegno pubblico o privato, mai un messaggio di solidarietà, pur sapendo che a quella vicenda ero del tutto estraneo. Persone che conoscevo da anni e che spesso avevano beneficiato del mio lavoro in città. Solidarietà e vicinanza che invece ho sempre ricevuto da molti sostenitori e cittadini che ancora ringrazio. Il consigliere Bargi pubblica un post sul processo esprimendo soddisfazione e usando toni trionfalistici per la conclusione, quasi che fosse una sua vittoria e della Lega. Ovviamente senza citarmi e, ancora una volta, senza chiedermi scusa per il suo comportamento di questi 5 lunghi anni. Inaccettabile, si commenta da solo'.