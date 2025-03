Casa museo Muratori: disattesa la mozione approvata per la valorizzazione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'È da oltre un anno che il consiglio comunale di Modena ha approvato all’unanimità la nostra mozione che chiedeva di valorizzare maggiormente la Casa Museo del Muratori e ampliarne

gli orari di apertura al pubblico.Purtroppo, ad oggi, l’amministrazione comunale non ha ancora fatto nulla per realizzare tale indirizzo del consiglio comunale che rimane quindi, come in altri casi, lettera morta'. A sottolinearlo Albetto Bosi, referente locale di Alternativa Popolare - PPE. Il già consigliere comunale ricorda quanto 'Ludovico Antonio Muratori sia stato un personaggio storico importantissimo per Modena, che ha dato lustro al nostro territorio con la sua attività intellettuale”.

“Storico, scrittore, filosofo, archivista e bibliotecario ducale al servizio degli Este, nonché parroco della chiesa della Pomposa, è stato uno dei più illustri modenesi di tutti i tempi di cui ancora oggi viene

custodita con cura una preziosissima eredità culturale e materiale. Ecco perché il luogo in cui visse dovrebbe essere molto più conosciuto e visitato di quanto non sia oggi. Purtroppo, invece attualmente la Casa Museo apre al pubblico soltanto due ore tre giorni a settimana – il lunedì, mercoledì e venerdì – e solo grazie al contributo di alcuni volontari che operano puramente per passione. Ecco perché è davvero importante che il Sindaco e la Giunta prendano finalmente in considerazione questo luogo come meta turistica e culturale da potenziare, investendo nella valorizzazione del luogo e contribuendo all’ampliamento degli orari di apertura, specialmente nel fine settimana, che è chiaramente il momento di maggior affluenza di pubblico'

'È un vero peccato - continua e conclude Bosi - che finora solo poche centinaia di persone – soprattutto stranieri – abbiano saputo di questo luogo e abbiano voluto visitarlo ammirandone i cimeli in esposizione: tutte le opere della biblioteca che parlano di lui, i dipinti, l’archivio contenente la sua corrispondenza, alcuni dei suoi oggetti personali, diversi pezzi d’arredo originali e infine unpiccolo giardino interno che è una chicca nel cuore del centro storico.Spero davvero che la nuova Giunta Comunale si adoperi velocemente per attuare la mozione approvata all’unanimità in modo da valorizzare adeguatamente la Casa Museo e la figuradell’indimenticabile Muratori'