Caso Amo, Bignami e Dondi interrogano il Mef

Il buco nell'Agenzia della mobilità di Modena? 'In questa opaca vicenda sarebbero coinvolti, oltre all'amministratore unico Reggianini, il direttore dell'epoca, Alessandro Di Loreto, diventato assessore all'Urbanistica alle nuove mobilità e trasporto pubblico a Carpi e il revisore unico dei conti, Vito Rosati, che oltre a controllare i bilanci dell'agenzia per la mobilità, in passato ha controllato anche quelli del Pd'. Non solo. 'Risulterebbe, peraltro, che il revisore dei conti dell'Agenzia per la mobilità abbia ricoperto, nello stesso periodo, incarichi anche presso diversi Comuni soci, in una girandola di incarichi in palese conflitto di interesse, che potrebbe aver compromesso la capacità di esercitare una vigilanza efficace e imparziale'. Lo segnala Galeazzo Bignami, capogruppo Fdi alla Camera, in un'interrogazione al ministero dell'Economia firmata insieme alla collega deputato Daniela Dondi, a proposito della vicenda dell'ammanco da oltre mezzo milione di euro in Amo, per il quale è stata licenziata una ex dipendente, e fino a fine giugno amministrata da Stefano Reggianini, dimessosi da segretario del Pd provinciale nei giorni scorsi.