Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nessun governo successivo ha mai messo in dubbio le mie affermazioni, mentre nella legislatura 2013-2018 come membro della commissione di indagine sulla morte di Aldo Moro, ho potuto consultare presso i servizi documenti classificati segretissimi sulle minacce Palestinesi all'Italia dopo l'arresto nell'ottobre del 1979 del referente dell' Olp a Bologna Abu Saleh per il trasporto di missili terra aria ad Ortona'.'Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - prosegue - mi fece convocare pubblicamente a Palazzo Chigi, dove il capo di gabinetto Alessandro Goracci e il capo del Dis Gennaro Vecchione mi intimarono per l' ennesima volta di non rivelare il contenuto di quelle carte per non ledere l' interesse nazionale, decisione comunicata anche formalmente alla signora Giuliana Cavazza, che perse la madre in quella esplosione. I governi Draghi e Meloni viceversa hanno già liberalizzato gran parte di quelle carte, consultabili ora all'Archivio di Stato'. 'Sono naturalmente a disposizione sia della magistratura che del Copasir per essere sentito come persona informata sui fatti, - conclude Giovanardi - che non hanno nulla a che fare con le trentuno versioni di fantasia su cui si sono sbizzarriti registi, scrittori, cantanti, veggenti, sceneggiatori ecc dando la colpa agli americani, o ai francesi, o ai libici, o agli italiani, o agli israeliani o persino agli ufo, facendoci coprire di ridicolo in tutto il mondo'.