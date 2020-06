'Cave, fallimentare pianificazione attività estrattive'

'A dieci anni di distanza dalla sua approvazione, la pianificazione delle attività estrattive si è rivelata un fallimento. Magra consolazione constatare che “noi l'avevamo detto”, che forse era meglio ascoltare gli ambientalisti rompiscatole piuttosto che favorire la corsa sfrenata all'escavazione di inerti. Che le quantità stabilite nel 2009 da Comune e Provincia fossero assolutamente fuori dalla realtà economica, lo prova il fatto che a San Cesario è stato scavato poco più del 60% della ghiaia allora pianificata. I cavatori stanno addirittura chiedendo proroghe al Comune perchè non sono riusciti ad estrarre le quantità autorizzate'. A intervenire è Sabina Piccinini, consigliere comunale a San Cesario.

'La motivazione è più o meno sempre quella: contrazione della domanda di ghiaia legata al mercato delle costruzioni ad uso residenziale ed a quello delle nuove infrastrutture. Il ciclo del cemento arranca, si costruisce poco, le grandi infrastrutture sono bloccate. La Cispadana, da sola, avrebbe dovuto assorbire oltre il 50% del fabbisogno di ghiaia pianificato in tutta la Provincia. La Cispadana però ancora non c’è. A chi ha veramente giovato una pianificazione sovrastimata? Si decise di distruggere un territorio per rispondere ai bisogni della popolazione o a logiche di profitto? - continua la Piccinini -. La ghiaia, non a torto, è considerata l’oro grigio dei territori tra i fiumi Secchia e Panaro dove l’attività estrattiva fa capo ad un ristretto gruppo di imprenditori. La distruzione del paesaggio agricolo, il rischio di inquinamento per le falde dovrebbero suscitare la massima attenzione. E invece, la corsa all’oro grigio continua. Una nuova pianificazione è alle porte: cosa decideranno stavolta Regione, Provincia e Comune? San Cesario è da sempre uno dei paesi più scavati della Provincia, col suo 13% di territorio costituito da cave di ghiaia. Dovrebbe essere il “kuwait della ghiaia”, invece dall'estrazione delle risorse naturali ha guadagnato ben poco. Neppure le piste ciclabili per Spilamberto e Castelfranco concordate da tempo coi cavatori, mai fatte realizzare dal Comune. Ancora una volta, ci ritroviamo a dire basta. San Cesario ha già dato: i cavatori finiscano di scavare i residui della pianificazione del 2009 e realizzino le piste ciclabili che devono al paese. Dopodichè, per quel che ci riguarda, possono anche andarsene dal nostro territorio'.