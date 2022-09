Centrodestra unito chiude la campagna elettorale a piazza del Popolo

Chiusura di campagna elettorale unitaria per il centrodestra. A piazza del Popolo a Roma i leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, della Lega Matteo Salvini e di Forza Italia Silvio Berlusconi lanciano la volata finale in vista delle elezioni politiche di domenica 25 settembre. Sul palco anche Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia e capo politico di Noi Moderati.Il comizio di Giorgia Meloni si chiude sulle note della canzone ‘Su di noi’ di Pupo.'L’Italia è migliore dei governi di sinistra che ha avuto in questi anni. La sinistra sta lì a blaterare che tutti hanno paura, ma gli unici che hanno paura sono loro perché hanno capito che sia per finire il loro sistema di potere - ha detto la Meloni -. Noi siamo pronti, fino all’ultimo voto per restituire libertà e orgoglio a questa nazione.'Letta anche oggi ha parlato di Ius soli e Ius scholae. Io dico no. La legge in vigore già rende l’Italia il Paese europeo che concede più cittadinanze di tutti - le parole del leader della Lega Matteo Salvini -. Chi sceglie il simbolo della Lega dà fiducia ad un 49enne che è a processo perché ha bloccato gli sbarchi clandestini. L’ho fatto e non vedo l’ora di rifarlo. Da presidente del Consiglio se gli italiani lo vorranno, o da umile servitore dello Stato. Se vinciamo, il reddito di cittadinanza viene lasciato nelle tasche di chi non può lavorare. Se prendi denaro pubblico e dici no ad un’offerta di lavoro perdi qualsiasi privilegio. Vogliamo cancellare una legge iniqua immorale e classista come la Fornero e serve subito un decreto energia per bloccare aumenti bollette luce e gas'.'È un imperativo categorico dare il nostro voto a una forza politica del centrodestra, l’unico in grado di garantire un futuro di più giustizia, benessere e libertà. Viva Giorgia e viva i Fratelli d’Italia; viva Matteo e viva la Lega; viva Forza Italia e viva la libertà'. Così Silvio Berlusconi.