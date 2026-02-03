Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Chiediamo sicurezza': Modena dice basta alla paura nella zona Tempio

'Chiediamo sicurezza': Modena dice basta alla paura nella zona Tempio

Sabato 21 febbraio presidio alla stazione dei treni per chiedere sicurezza e tutele reali

2 minuti di lettura
Residenti esasperati da urla, litigi, spaccio e violenza a ogni ora del giorno e della notte. È questo il quadro denunciato dal comitato promotore “Modena Merita di Più”, che invita la cittadinanza a partecipare a un presidio pubblico per la sicurezza in programma sabato 21 febbraio 2026 alle 12, con ritrovo davanti all’ingresso principale della stazione ferroviaria di Modena, in Piazza Dante.


'L’iniziativa nasce per accendere i riflettori su una vasta area della città – dalla stazione dei treni al sottopasso Maserati, dal cavalcavia Mazzoni ai Giardini Ducali – che i cittadini definiscono ormai “un quartiere in ostaggio”, dove muoversi a piedi in sicurezza è diventato sempre più difficile, soprattutto nelle ore serali. Il presidio intende dare voce a una preoccupazione crescente e diffusa tra studenti, lavoratori e residenti della zona Tempio, che denunciano una situazione di degrado strutturale e insicurezza quotidiana. La richiesta è chiara: tutele reali e interventi concreti, non misure temporanee o annunci destinati a esaurirsi nel giro di pochi mesi - affermano Mattia Meschieri e Liliana Ferrari del Comitato promotore -. Il clima di allarme è aggravato da episodi di violenza sempre più gravi che colpiscono anche il mondo dei trasporti.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Il recente e drammatico omicidio di un capotreno nei pressi di Bologna ha scosso l’opinione pubblica nazionale, riportando al centro del dibattito il tema della sicurezza per chi lavora e viaggia quotidianamente su treni e mezzi pubblici. Un fatto che, secondo il Comitato, dimostra come la soglia di tolleranza sia stata ampiamente superata'.


'Strumenti emergenziali e temporanei non possono sostituire un presidio costante e visibile del territorio, capace di prevenire e non solo inseguire i fenomeni di degrado. A questo si aggiunge una riflessione più ampia sul modello adottato finora: non è accettabile che in una città come Modena, dove vengono stanziate ingenti risorse per le politiche di fragilità e accoglienza, i cittadini si ritrovino a vivere in queste condizioni. Per il Comitato è evidente la necessità di rivedere il sistema di accoglienza predisposto in città, che appare ormai obsoleto e inefficace, e di avviare un vero cambio di strategia, capace di coniugare solidarietà, legalità e sicurezza. La nostra libertà viene prima di tutto - affermano i promotori -. Non è accettabile che residenti, studenti e pendolari vivano con la paura addosso. Chiediamo sicurezza, presenza costante e risposte definitive per tornare a muoverci senza timore'.

Il Comitato promotore invita genitori, ragazzi, lavoratori e cittadini a scendere in piazza insieme, in modo pacifico e determinato, per chiedere un cambio di passo immediato.
'Non restiamo a guardare', è l’appello finale.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Edilizia sociale residenziale da incubo: agli inquilini del Parco Estense a Vaciglio ora arrivano anche le disdette al contratto

Edilizia sociale residenziale da incubo: agli inquilini del Parco Estense a Vaciglio ora arrivano anche le disdette al contratto

Cgil Modena: 'Referendum giustizia, diciamo No per il bene dei lavoratori'

Cgil Modena: 'Referendum giustizia, diciamo No per il bene dei lavoratori'

Modena, ruba dal negozio cinque consolle per videogiochi: arrestato rumeno

Modena, ruba dal negozio cinque consolle per videogiochi: arrestato rumeno

'Riforma della giustizia, il sì rafforza l'indipendenza della magistratura e spezza il correntismo'

'Riforma della giustizia, il sì rafforza l'indipendenza della magistratura e spezza il correntismo'

Rossini (Fdi): 'Zanca su Fondazione di Modena e Amo non tutela l'interesse pubblico'

Rossini (Fdi): 'Zanca su Fondazione di Modena e Amo non tutela l'interesse pubblico'

Hotel-ristorante chiuso dal 2022, pienamente attivo

Hotel-ristorante chiuso dal 2022, pienamente attivo

Articoli più Letti Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

Articoli Recenti Vannacci lascia la Lega e domani sarà a Modena al Rmh hotel

Vannacci lascia la Lega e domani sarà a Modena al Rmh hotel

'Concorso giornalista Ausl, svolto nel rigoroso rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza'

'Concorso giornalista Ausl, svolto nel rigoroso rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza'

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Modena, Ascari (M5S): 'Il carcere non può essere una discarica di persone'

Modena, Ascari (M5S): 'Il carcere non può essere una discarica di persone'