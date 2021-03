'Chiudere i punti nascita in montagna fu uno sbaglio, rimedieremo'

'Sul tema della chiusura temporanea dei punti nascita, quando i reparti si svuoteranno, noi attiveremo il protocollo sperimentale discusso proprio qui a Bologna con il ministro Speranza per riaprirli. Non solo lì, ovviamente. A Porretta, a Pavullo, a Castelnovo de’ Monti, a Borgotaro. Ho solo una parola. Anche quando sbaglio. Feci un errore. Facemmo un errore. Rimedieremo e quei punti nascita li riapriremo'Lo ha affermato oggi pomeriggio il Presidente della Regione Stefano Bonaccini intervenendo in Assemble Legislativa al termine dell'informativa sull'emergenza Covid. Immediate le reazioni politiche'Bene che il presidente Bonaccini oggi in aula abbia ammesso di aver commesso un grave errore nel chiudere i punti nascita ma adesso ci aspettiamo che la loro riapertura avvenga il giorno immediatamente successivo alla fine di questa terribile pandemia. Per farlo bisogna accelerare con decisione sul protocollo già più volte annunciato dalla Regione ma non ancora perfettamente definito, così come ci deve essere un impegno concreto anche sulla riapertura immediata di quelle strutture stanno chiudendo in queste settimane di emergenza Covid, come è successo a Bentivoglio”. ha affermato Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle.“Siamo stati criticati e fin derisi quando chiedevamo di tenere aperti i punti nascita. Ora siamo felici che il presidente Bonaccini abbia capito che eravamo nel giusto e ci troverà coerentemente sempre dalla stessa parte, quella dei montanari”. Così invece i consiglieri regionali di Reggio Emilia e Modena della Lega, Gabriele Delmonte, Maura Catellani, Stefano Bargi e Simone Pelloni. I consiglieri hanno sottolineato la soddisfazione della Lega: “Eravamo nel giusto e adesso che ha ammesso l’errore Bonaccini ci troverà coerentemente sempre dalla stessa parte, quella dei montanari, pronti a dare una mano” hanno concluso.