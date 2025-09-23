Cisl attacca: 'Aimag-Hera, Corte dei contri stronca operazione. Ora azzerate tutto'
'Da Corte dei Conti parole che dovrebbero spingere consiglieri, segretari comunali e sindaci ad assumere una posizione di autotutela'
E’ chiarissimo Domenico Chiatto, segretario generale aggiunto di Cisl Emilia Centrale, uno dei dirigenti che più conosce e ha seguito il lungo cammino che avrebbe dovuto ‘rafforzare’ la partnership industriale tra Aimag ed Hera. Partnership che per la Corte dei Conti è invece una operazione di conquista che rende inutile il 51% detenuto dai soci pubblici. Vale a dire il Comune di Carpi e gli altri comuni della bassa modenese.
'Leggere la deliberazione della Corte è impressionante. L’intero impianto degli atti votati nei Consigli comunali è stato stroncato con parole che dovrebbero spingere consiglieri, segretari comunali e sindaci ad assumere una posizione di autotutela, dal momento che il Presidente della Corte, Marcovalerio Pozzato, certifica un contesto di illegittimità e di deviazione rispetto a quanto espressamente disposto dal Testo Unico delle Società Partecipate, vale a dire la bibbia normativa.
Appunto, per Cisl 'la prima cosa che dovrebbero fare i Comuni è tornare a parlare con tutti i cittadini e i lavoratori, affinché abbiano ben chiaro cosa c’è in gioco. Un esempio lampante: nel momento in cui è stato previsto un Consiglio d’amministrazione con quattro soci pubblici e quattro in quota ad Hera, nel quale l'Amministratore delegato scelto da Hera ha un voto che vale doppio, chiunque può comprendere che i Comuni saranno messi in secondo piano. E’ uno dei passaggi chiave della deliberazione: la Corte dei Conti ha detto no ad un modello col quale Hera avrà il pieno controllo finanziario e operativo di Aimag, esprimendo non solo l’Ad ma anche la Direzione aziendale' - evidenzia Chiatto. Proseguire ignorando la Magistratura contabile è impossibile. Replicare alla Corte dei Conti è doveroso ma con quali argomenti? Per questo occorre sciogliere tutti i nodi in modo chiaro.
Il primo strumento è la stesura del patto di sindacato tra i Comuni soci che affermi, senza ambiguità, la loro volontà e capacità di guidare l’operazione Aimag-Hera, tenendo ben salde le figure chiave nel Cda e nella direzione societaria. La seconda leva, suggerita dalla Corte dei Conti, è la revisione dello Statuto societario: così come è oggi consegna le chiavi di Aimag al controllo di Hera.
Chiatto tocca un altro punto saliente: quanto sta accadendo in Aimag è la fotocopia di ciò che è avvenuto con Seta. Anche nella società del trasporto pubblico locale i Comuni soci rappresentano la maggioranza ma non hanno più il potere di gestione e controllo dell’azienda. 'La Corte dei Conti ha detto, in sostanza, che siamo ancora in tempo per non commettere lo stesso sbaglio con Aimag – chiosa Chiatto –.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Aimag–Hera, Corte dei Conti stronca. Comuni soci: 'Pronti a rimetterci al tavolo per garantire solidità all'azienda'
Schiaffo della Corte dei Conti su Aimag, Valentini e Ruggiero non mollano: 'Il piano industriale non cambia'
'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'
Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli
Inceneritore Modena, una centrale elettrica da 13 milioni: Hera pronta a rinunciarvi?
Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazioneArticoli Recenti
Caso Amo, Menozzi e Lenzini (Pd): 'Inorriditi dallo squadrismo di Fdi'
Educatori con lauree in scienze educazione, Giacobazzi (Fi): 'Caso risolto in tempi rapidi da Ministero, siamo fieri'
'Aimag nelle mani di Hera, bocciati Righi e Budri: avevamo ragione noi'
Azione: 'Aimag, parere Corte dei Conti è vittoria interesse pubblico'