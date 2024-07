Commissione risorse, presidenza alla Carriero. Fdi: ‘Forzatura Pd’

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

‘La nostra proposta, individuata nell’attuale vice capogruppo di Fratelli d’Italia Rossini, persona con esperienza all’interno delle istituzioni, preparata e consapevole dell’importanza della delicatezza del ricoprire il ruolo di Presidente di commissione, deriva dall’esigenza di dare un messaggio di differente approccio da ambedue le parti a garanzia di una corretta rappresentazione anche in quelle che sono le presidenze di commissione.

Una valutazione prettamente politica che non vuole sminuire l’attuale presidente Carriero a cui va comunque il nostro augurio di buon lavoro. È evidente che occorra un cambio di passo nell’atteggiamento in fase di dialogo tra le aree. Più che un nuovo inizio costruttivo, l’atteggiamento del capogruppo Lenzini è risultato un maldestro tentativo di gioco delle tre carte che nulla ha a che fare con il metro del corretto dialogo, ma che tanto ricorda la frase del gattopardo riassumibile in ‘tutto cambia perché nulla cambi’. Invitiamo pertanto il capogruppo ad alzare il livello della modalità di gestione dei rapporti’ - conclude Negrini.