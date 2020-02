'Con aumento Irpef salasso su famiglia, il Comune peggiora la crisi'

“La prima manovra di bilancio del Muzzarelli bis si apre nel peggiore dei modi, fedele alla tradizione dei governi PD: l'aumento delle tasse. La scelta di aumentare di quasi due milioni di euro il carico fiscale diretto sulle persone fisiche e quindi sulle famiglie modenesi è politicamente sbagliata. Una stangata fiscale che non ha giustificazione se non nell'incapacità politica di far quadrare i conti razionalizzando la spesa pubblica senza mettere mano nelle tasche dei modenesi. Evitarlo era possibile, ma l'Amministrazione non ha voluto farlo. Anziché mitigare, con una politica fiscale attenta, gli effetti della crisi sulle famiglie e sulle imprese modenesi, la giunta Muzzarelli peggiora questi effetti con una stangata fiscale che toglierà ai cittadini 1,8 milioni di euro in più'.





Lo afferma il Consigliere comunale di Forza Italia, Piergiulio Giacobazzi, commentando l'aumento dell'addizionale Irpef previsto nella manovra di bilancio 2020 illustrata ieri in Consiglio Comunale dal Sindaco e dall'Assessore al bilancio.