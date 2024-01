Conferenza filorussa a Modena, anche Fdi chiede di negare sala

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sulla conferenza organizzata dall’associazione culturale Russia Emilia Romagna interviene in serata anche Fdi Modena. A parlare è Luca Negrini, presidente cittadino di Fratelli d’Italia.

'Inaccettabile che tra i relatori ci sia chi rispondeva al post del presidente del Consiglio dei Ministri Meloni che condannava con fermezza l’attacco della Russia nei confronti dell’Ucraina inneggiando all’odio e scrivendo testualmente ‘Meritate la ghigliottina voi e tutti i sostenitori del Regime Ucraino’. Altrettanto inaccettabile che non ci sia stato un intervento da parte del sindaco Muzzarelli volto alla revoca dell’autorizzazione dell’utilizzo della sala, procedendo nella consapevolezza del mancato rispetto dell’Articolo 3 del regolamento che, alla voce dei criteri di autorizzazione, richiede la sottoscrizione dei valori della Costituzione che, evidentemente, per chi augura la morte pubblicamente non sono fondamentali'.

'Senza dimenticare la legittimazione dell’invasione russa di uno Stato sovrano e l’ evidente offesa della libertà di un altro popolo, principi che l’Italia ripudia nell’Articolo 11 della Carta Costituzionale. Fratelli d’Italia invita pertanto il Sindaco a intervenire celermente e a procedere con la revoca. Per questo motivo depositeremo sul punto un’interrogazione in Consiglio comunale, destinata a verificare l’eventuale negligenza del Comune. Come al solito prendiamo atto che Modena continua a balzare sulla cronaca nazionale a causa delle mancanze di questa Amministrazione' - conclude Negrini.