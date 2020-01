Confronto e scontro in CNA su tasse e sanità

Bonaccini

Un applauso convinto per il governatore Stefano, quando parla di sanità, mormorii e brontolii quando gli risponde Lucia Borgonzoni che cita liste d'attesa e la necessità di molte persone di emigrare in altre regioni, contestando i tempi di attesa.incassa l'applauso sulle tasse quando dice: 'Siccome ho sentito che c'e' chi le vuole togliere quando in realta' non si puo' fare, dico questo: voi sapete che le addizionali Irpef e Irap sono molto rigide, e solo a parole regionali. Una quota di Irpef e' statale, e solo parzialmente si puo' ritoccare l'Irap. Tant'e' che, senza l'autonomia, quella che il Governo gialloverde non ci ha concesso, non abbiamo abbiamo potuto introdurre la fiscalita' di vantaggio'.'Con le imposte regionali, si garantisce una migliore sanita', il fondo di non autosufficienza piu' alto d'Italia, politiche formative e diritto allo studio. Su questo non arretriamo: a proposito di chi vuole privatizzare la sanita', voglio che qui la sanita' resti a stragrande maggioranza pubblica'. Dopo l'approvazione della sala, chiara, ci prova Borgonzoni: 'Mi trovo costretta a fare un appello a tutti voi. Leggete il programma della coalizione che rappresento, non ascoltate quello che gli altri capiscono o raccontano. Io penso che in questa sala nessuno immagini che in Regione Lombardia o in Regione Veneto, dove governa la Lega, chi e' malato debba pagare per avere delle cure sanitarie'.Il privato accreditato, continua Borgonzoni, 'esiste anche in Emilia-Romagna, quello che ci dobbiamo chiedere e' perche' decine di migliaia di emiliano-romagnoli si trovano costretti ad andare in regioni a noi limitrofe'. Proprio qui si leva rumoroso il malumore dell'assemblea artigiana, al punto che risponde Borgonzoni: 'Io vengo qui, parlo, capisco, ascolto volentieri e ascolto sempre tutti. Sono qui, ma se ci sono dati inconfutabili basta andarli a vedere'. Rincara Borgonzoni: 'Il Pd che tanto dice di voler abbassare le tasse e' quello che ha messo la tassa sulla plastica e la tassa sullo zucchero in questa regione. Se poi vogliamo fingere per dire altro...'. Insiste inoltre la leghista piu' sul merito dell'imposizione: 'Si puo' intervenire sull'Irap, la sinistra l'ha fatto in montagna dopo che noi lo avevamo chiesto. L'Irpef regionale con un'unica aliquota? Si puo' fare e l'han fatto altre regioni, per quanto riguarda appunto la parte regionale', continua Borgonzoni. Al punto che le risponde, prima di parlare d'altro: 'Domani consegno i dati ufficiali, non smentibili, che documentano il quadro tra entrate e uscite in termini di sanita'. Forse rimarrete sorpresi', si rivolgeall'assemblea Cna