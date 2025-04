Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





I delegati del congresso federale della Lega di Firenze hanno per acclamazione, su proposta del presidente dell’assemblea Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini alla guida del Carroccio.



Si conclude così la due giorni del congresso alla Fortezza da Basso con un Salvini sull’orlo della commozione che, oltre ad annunciare l’accoglimento di tutte le mozioni presentate, lascia cadere una confidenza che dà l’idea che questo sarà il suo ultimo mandato alla guida del partito: “Sono sicuro che al prossimo congresso federale il mio orgoglio sarà di essere delegato, perché qua non so chi, non so come ma so che sarà così, c’è sicuramente il prossimo segretario federale. Non vedo l’ora”. - ha affermato Salvini alla Dire.