Congresso Pd Modena, nella commissione anche l'ex sindaco Pighi

Si è tenuta questa mattina la Direzione della Federazione provinciale del Partito Democratico di Modena, nel corso della quale è stato approvato, con un solo voto contrario, il Regolamento per il Congresso. Innanzitutto sono state stabilite le date: dal 15 al 28 maggio si svolgeranno i Congressi di Circolo, per votare il rinnovo dei vari livelli (Circolo, provinciale, regionale). Venerdì 30 maggio si terrà l’Assemblea conclusiva con la proclamazione del risultato. Entro il 3 maggio alle 12 occorrerà presentare le candidature, al momento i nomi più forti sono quelli di Diego Lenzini e Stefano Reggianini, che per essere valide devono essere supportate dal 10% dei componenti dell’Assemblea, oppure dal 3% di firme degli iscritti al Pd, oltre ad avere una piattaforma politico-programmatica.

Contestualmente è stata anche votata la Commissione che dovrà gestire tutto l’iter congressuale, composta dall'ex sindaco Giorgio Pighi e da Renza Barani, Giorgia Barani, Rossella Caci, Katia Pederzoli, Federico Burani e Lorenzo Cappi.

La nuova Assemblea provinciale sarà composta per il 50% dai voti degli iscritti, e per l’altra metà secondo i voti del Pd alle ultime elezioni regionali.

Entro il 23 giugno si dovranno inoltre riunire le assemblee e i delegati delle unioni comunali - Modena, Carpi, Castelfranco Emilia e Mirandola - ed entro il 30 giugno le assemblee di zona per eleggere coordinatori.