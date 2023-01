Congresso Pd, sulle armi all'Ucraina 4 candidati sono tutti d'accordo

'E' mancato lo sforzo per trovare una pace giusta credo che sia stato giusta sostenere la resistenza ucraina ma penso che la guerra non si risolve con le armi. Ma sono contraria alla corsa al riarmo europeo questa è una china pericolosa'. Lo ha detto il candidato alle primarie dem, Elly Schlein durante un confronto a Mezzora in più su Raitre assieme agli altri 3 candidati del Pd, Gianni Cuperlo, Paola De Micheli, Stefano Bonaccini.'Ho condiviso tutte le scelte del Pd, c'è un paese aggressore, abbiamo il dovere di difendere l'Ucraina - ha detto invece il presidente dell'Emilia Romagna. 'Serve ora un di più diplomatico'.Il primo confronto con tutti e quattro i candidati alla segreteria del Pd si è svolto senza grandi scontri e divisioni e anche sull'invio di armi all'Ucraina i quattro si sono dimostrati tutti d'accordo, pur con sfumature diverse.Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo, Paola De Micheli ed Elly Schlein hanno poi concordato sull'urgenza di un cambio della classe dirigente del partito e sul fatto che non vi saranno nuove scissioni in caso di vittoria di uno o dell'altro, ma si tornerà a collaborare. La Schlein è apparsa poi più pungente dei suoi avversari nella critica a come Pd sta facendo opposizione, e ha chiesto al partito di 'inserirsi' con maggiore 'efficacia nelle pieghe delle divisioni del governo'. Mentre il presidente dell'Emilia-romagna ha mostrato un profilo più 'istituzionale', proponendo un percorso di dialogo con l'esecutivo di destra, comunque criticato da tutti i candidati.