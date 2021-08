Conte a Bologna fa selfie e spinge Lepore: 'Con noi vittoria subito'

Matteo Lepore vincente già dal primo turno. Per bocca dello stesso Giuseppe Conte il Movimento 5 stelle garantisce il sostegno al candidato di centrosinistra a Bologna e confida di spuntarla senza bisogno di ballottaggio. 'Non sono un indovino, ma faremo di tutto per appoggiarlo e mi auguro che sia un risultato così importante già dal primo turno', risponde Conte a chi gli sottopone la questione. Dopo aver parlato lungamente con Lepore lungo il percorso del corteo del 2 agosto in via Indipendenza, al suo fianco i consiglieri comunali M5s Massimo Bugani e Marco Piazza, l'ex premier ha ribadito parlando coi cronisti dopo la cerimonia l'importanza del 'laboratorio' bolognese per i nuovi 5 stelle da lui capeggiati. 'Bologna- sottolinea Conte- per noi e' un esperimento importante dell'alleanza tra M5s e Pd. E' una prospettiva che io stesso sin dalla prima ora ho avvalorato, ricorderete anche ho scritto un messaggio pubblico a favore del candidato Lepore quando ci sono state le primarie. Credo che abbia tutte le qualità con il nostro appoggio per fare bene per la città'.Quella di Lepore dunque 'e' una ottima candidatura- dice il leader nazionale del Movimento- adesso è importante lavorare al programma. Ci sono tanti tavoli di coordinamento, è bene che questo programma sia ben partecipato, esprima la ricchezza delle sensibilità di questa città. Tutto questo mese di agosto sarà dedicato ad elaborare questo programma, un programma ampio e condiviso, nel segno della sostenibilità', afferma ancora l'ex presidente del Consiglio. Bologna 'da questo punto di vista è una città sempre di frontiera, perché riesce anche ad anticipare alcuni percorsi. Ecco perché e' importante questo passaggio'.