Conte pronto a rilanciare il M5S, ma no alleanza a tutto tondo col PD

“Ormai i tempi sono maturi e nei prossimi giorni ci sarà un grande evento per coinvolgere gli iscritti e discutere sullo statuto e sulla carta valori e per dare una chiara identità politica al Movimento 5 stelle e comunicare al Paese intero il grande entusiasmo e la nostra voglia di rinnovare il ruolo di questa forza politica che negli ultimi anni ha contribuito a innovare il panorama politico italiano”. Lo ha annunciato Giuseppe Conte durante il Festival del Lavoro. E sul suo ruolo nel Movimento che verrà, l’ex premier ha spiegato: “Il mio desiderio è dare un contributo, se mi verrà riconosciuto un ruolo all’interno del M5s, e offrire un programma serio e articolato per l’innovazione del Paese. Rimpianti? Nessuno, cerco sempre di impegnarmi nelle cose che faccio quindi difficilmente lascio strascichi e rimpianti”.Rispetto alle allenze 'i rapporti con il Pd sono stati sperimentati durante il governo Conte 2. Oggi in Enrico Letta ho un interlocutore molto affidabile e sarebbe un peccato se non si riuscissero a concordare alcuni passaggi insieme anche in vista delle comunali“. ha affermato Conte che pur sottolineando l’importanza del rapporto con il nuovo segretario del Pd, ha chiuso a un accordo strutturale: “I tempi per un’alleanza a tutto tondo non sono ancora maturi“.