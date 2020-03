Coronavirus, Aimi: 'Procedere a sanificare le strade'

'Diversi sindaci in tutta Italia stanno procedendo in queste ore alla sanificazione delle strade. Una buona pratica che andrebbe raccomandata a tutti se non addirittura resa obbligatoria dal Governo in questa fase delicata in cui si sta cercando, con ogni mezzo e con ogni misura, di contenere il contagio'.A parlare è Enrico Aimi, senatore e capogruppo in Commissione Affari esteri per Forza Italia.'Auspico dunque che tutti i sindaci procedano ad effettuare la sanificazione, affinché ogni sforzo sia profuso a tutela della salute pubblica e nessuna azione rimanga intentata per superare, tutti insieme, questo periodo difficile e particolarmente complesso per il Paese. Presenterò al riguardo una interrogazione al Governo affinché i sindaci siano messi nelle condizioni di poter celermente procedere alla sanificazione del territorio amministrato'.