Coronavirus, rincari anche del 1000% per mascherine e gel

“Sul web, sui siti di e-commerce, stiamo assistendo a speculazioni assurde sui prodotti considerati anti-contagio Coronavirus, come mascherine e gel per le mani, che vengono venduti a prezzi fuori da ogni logica. La stampa ha parlato di aumenti del 650% per i gel disinfettanti e del 1700% per le mascherine: una situazione vergognosa e inaccettabile che riteniamo debba essere affrontata al più presto. Per questo chiediamo al presidente Stefano Bonaccini che la Regione Emilia-Romagna si attivi per vigilare con attenzione e fermezza sull'aumento sconsiderato dei prezzi di questi prodotti e non tardi a denunciare alle autorità giudiziarie gli speculatori”.

Il consigliere regionale della Lega, Stefano Bargi, chiede l'intervento della Regione contro la speculazione in atto sui prezzi di alcuni prodotti igienico sanitari che stanno andando a ruba sia nei negozi che sul web. “Stiamo assistendo a uno scenario di psicosi generalizzata a fronte della quale non sono tardate ad emergere speculazioni intollerabili e inaccettabili, che chiediamo vengano stroncate con fermezza e immediatamente. Pertanto un intervento della Regione Emilia-Romagna non è solo necessario quanto anche indifferibile” conclude il consigliere del Carroccio.