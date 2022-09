Corti (Lega): 'Dalla Von der Leyen parole di una gravità inaudita'

'Le parole della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sul voto in Italia sono di una gravità inaudita. Non sta alla Commissione europea decidere quale è il voto giusto da dare in una democrazia, a meno che non si intenda imporre ai cittadini un voto precostituito. Qui in Italia non prendiamo lezioni da nessuno e in particolar modo la Lega non accetta interferenze di questo tipo'. A intervenire in questi termini sulle parole pronunciate dalla presidente della Commissione europea , è il senatore Lega Stefano Corti, ricandidato capolista al Senato a Modena.'Ricordiamo peraltro alla signora Von der Leyen che è proprio il Carroccio a credere nell'Europa dei Popoli e nella libertà che va unita alla identità nazionale e al rispetto delle tradizioni del territorio. Crediamo che ogni popolo debba essere padrone a casa sua sul modello cantonale svizzero. Evidentemente la Von der Leyen immagina una sorta di ‘Unione Sovietica d’Europa’ nella quale il pensiero unico è calato dall’alto e non può essere discusso. Ebbene la Lega farà di tutto per contrastare questo modello distorto e pericoloso' - chiude Corti.