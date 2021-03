Costo Polizia locale, Modena terza in Regione per spesa pro capite

Per i cittadini modenesi la spesa pro capite per la polizia locale ammonta a 69,49 euro, la terza cifra più alta in Regione Emilia Romagna dopo quella fatta registrare a Bologna (98,56 euro) e Ravenna (80.99 euro). E' questo quello che emerge dallo studio della Fondazione Openpolis ripreso da Asaps. La fonte su cui si sono basate le analisi sono i bilanci consuntivi dell'anno 2019, con riferimento al 31 dicembre. Nell'ambito della gestione del bilancio annuale, ogni comune inserisce una voce specifica di spesa denominata 'Polizia locale e amministrativa'.Partendo dai comuni con una popolazione superiore ai 200mila abitanti, Milano ha il primato per spesa dedicata alle forze di polizia locale: 141,94 euro pro capite, pari complessivamente a quasi 200 milioni di euro. Al secondo posto, poco distanziato è il comune di Firenze (138,92 euro pro capite), seguita da Venezia (121,67) che ha aveva una spesa di 92,30 euro pertanto con un importante investimento di oltre 30 euro procapite rispetto al 2017, Roma (117,03) e Torino (108,04). Nella classifica segue Genova che spende 100,42 euro, seguita da, Bari (92,89), Padova (86,45), Napoli (77,98). Tra le grandi città quelle a investire di meno in questo settore sono Trieste (72,20 euro pro capite), Verona (61) e Messina (54,64).Dietro a Modena si collocano Piacenza (58,48 euro), Reggio Emilia (54,8 euro), Parma (53,63 euro), Rimini (52,46 euro), Forlì (48,28 euro), Cesena (42,58 euro).