Covid, assessore regionale: 'Tutta Emilia Romagna verso la zona rossa'

'Penso che coi dati che stanno emergendo è nelle cose passare alla zona rossa, sia per l'incidenza dei casi sia per reparti ospedalieri'. Lo dice l'assessore alla Sanità dell'Emilia-Romagna, Raffaele Donini, a Skytg24. Donini, del resto, ricorda che in regione 'non siamo stati con le mani in mano'ù, visto che nei fatti gran parte dell'Emilia-Romagna è stata già posta in zona rossa con ordinanze regionali per diverse province'.'L'incidenza dei casi è sopra 250 per 100mila abitanti per settimana e nei reparti abbiamo una saturazione al 45% in terapia intensiva e 49% nei reparti covid'.E sui social sempre Donini avverte, riferendosi a un caso verificatosi ieri al Policlinico Sant’Orsola di Bologna: 'Registriamo un altro ragazzo di 14 anni ricoverato in terapia intensiva in condizioni gravi. Questo virus vigliacco e mutato non risparmia nemmeno i giovanissimi. La Sanità sta facendo ogni sforzo. Limitiamo al massimo contatti e spostamenti'.