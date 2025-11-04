Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Emilia Romagna prima in Italia per stranieri residenti: sono il 12,9% su totale

Emilia Romagna prima in Italia per stranieri residenti: sono il 12,9% su totale

A Piacenza e Parma la percentuale è sopra il 15% e Modena è sotto il 14%: tutte le altre province sono sotto la media regionale

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Udicon

I cittadini stranieri residenti in Emilia-Romagna, al primo gennaio 2025, 'toccano le 580 mila persone: si tratta del 12,9% della popolazione complessiva della nostra regione, oltre una persona su 8'. Lo spiega il professore all'Università di Bologna Valerio Vanelli, co-autore di un capitolo del 'Dossier statistico sull'immigrazione 2025', curato tra gli altri dal centro di ricerca Idos con il patrocinio della Regione, i cui dati, sia nazionali che sull'Emilia-Romagna, sono stati presentati oggi.

A livello nazionale, ha proseguito Vanelli, 'l'incidenza dei cittadini stranieri è poco oltre il 9%: questo significa che l'Emilia-Romagna si conferma prima regione italiana per incidenza, seguita dalla Lombardia'. Ci sono comunque differenze territoriali, aggiunge, 'dato che gli stranieri preferiscono i comuni di capoluogo: l'incidenza di stranieri residenti nel Comune di Bologna, per esempio, tocca il 15,7%.

A Piacenza e Parma la percentuale è sopra il 15% e Modena è sotto il 14%: tutte le altre province sono sotto la media regionale, e agli ultimi posti ci sono Ferrara, Forlì Cesena e Rimini'.

Oltre ai dati demografici, poi, sono emersi quelli sulla provenienza della popolazione straniera, 'che in regione fa riferimento a oltre 160 Paesi diversi: dall'Ue, in buonissima parte rumeni, sono il 22% del totale' prosegue Vanelli aggiungendo che 'se mettiamo insieme i cittadini dell'Europa comunitaria e non, arriviamo a quasi la metà dei residenti stranieri, a cui seguono i cittadini dal nord Africa, più di un quarto del totale al 27%, e poi il sud est asiatico in forte crescita, al 21% del totale'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale

Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale

Modena, omicidio stanotte in via Roncaglia dopo una lite tra due stranieri: muore accoltellato

Modena, omicidio stanotte in via Roncaglia dopo una lite tra due stranieri: muore accoltellato

Regione Emilia Romagna, dal Pd solidarietà a Francesca Albanese

Regione Emilia Romagna, dal Pd solidarietà a Francesca Albanese

Aimag in Hera, stroncatura definitiva: anche la Corte dei Conti della Lombardia pronuncia un secco 'no'

Aimag in Hera, stroncatura definitiva: anche la Corte dei Conti della Lombardia pronuncia un secco 'no'

'Minori stranieri non accompagnati: Governo Meloni nasconde gli arrivi e taglia brutalmente i fondi'

'Minori stranieri non accompagnati: Governo Meloni nasconde gli arrivi e taglia brutalmente i fondi'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli più Letti Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra

Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra

Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area

Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Modena, don Davide Cerfogli nominato parroco nella comunità del Sacro Cuore

Modena, don Davide Cerfogli nominato parroco nella comunità del Sacro Cuore

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Furti e reati 'di strada', Modena tra le province peggiori d'Italia

Furti e reati 'di strada', Modena tra le province peggiori d'Italia

Modena, Greg Paltrinieri incontra gli studenti del Tassoni

Modena, Greg Paltrinieri incontra gli studenti del Tassoni