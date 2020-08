Covid, Ausl Modena: 'In tilt le mail per la richiesta di tampone'

A causa di alcuni problemi tecnici sulla posta elettronica, in questi ultimi giorni si stanno creando disservizi nella ricezione e nell’invio di mail, fra le quali anche quelle utilizzate per le comunicazioni di rientri dall'estero o di appuntamento per tampone. Difetti di comunicazione possono quindi riguardare anche due mail legate a covid-19, coronavirus@ausl.mo.it e rientri-estero-covid19@ausl.mo.it collegata alla piattaforma informatica regionale. A comunicarlo è l'Ausl di Modena.

'Non è stato assicurato che le comunicazioni attualmente non pervenute verranno correttamente recapitate una volta risolta la problematica - si legge in una nota -. Allo scopo di evitare la possibilità di non essere raggiunti da tutte le comunicazioni, l’Ausl suggerisce di attendere almeno fino a lunedì e di effettuare nuovamente l'eventuale invio della mail. Al momento non sono stati invece riscontrati problemi relativi all’invio e ricezione del modulo on-line regionale o dei dati inseriti nelle pagine del sito. Il disservizio riguarda anche le e-mail dei pazienti che tra giovedì e venerdì hanno effettuato la prenotazione delle terapie farmacologiche presso le Farmacie ospedaliere. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema. Consapevole del disagio arrecato, l’Azienda USL di Modena si scusa con i cittadini'.



La protesta



'Vogliamo capirlo o no che il Coronavirus è una cosa seria? Che non ci possiamo permettere dilettantismo e improvvisazione? - attacca Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d'Italia - Apprendiamo con disappunto che l'Ausl di Modena segnala 'problemi tecnici alle mail' in merito alla gestione dello screening. Così si offendono gli emiliano-romagnoli. Ma d'altronde cosa ci dovevamo aspettare dopo l'estate del dilettantismo e dell'improvvisazione, passata a giocherellare tra banchi a rotelle e presentazione delle proprie autobiografie?'.